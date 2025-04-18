Рефордез-Новофарм (Refordes-Novofarm)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 106 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Рефордез-Новофарм розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
198,60 грн
Рефордез-Новофарм розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 400 мл №1
Новофарм-Біосинтез
388,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Рефордез-Новофарм розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
198,60 грн
Рефордез-Новофарм розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 400 мл №1
Новофарм-Біосинтез
388,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Рефордез-Новофарм розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Рефордез-Новофарм розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
213,10
Економія при броні: -45,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Рефордез-Новофарм розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
198,60 грн
Рефордез-Новофарм розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 400 мл №1
Новофарм-Біосинтез
388,60 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Рефордез-Новофарм розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 400 мл №1
Новофарм-Біосинтез
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Рефордез-Новофарм розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
198,60 грн
Рефордез-Новофарм розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 400 мл №1
Новофарм-Біосинтез
388,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Рефордез-Новофарм розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
198,60 грн
Рефордез-Новофарм розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 400 мл №1
Новофарм-Біосинтез
388,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Рефордез-Новофарм розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
198,60 грн
Рефордез-Новофарм розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 400 мл №1
Новофарм-Біосинтез
388,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Рефордез-Новофарм розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
Рефордез-Новофарм розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 400 мл №1
Новофарм-Біосинтез
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Рефордез-Новофарм розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
198,60 грн
Рефордез-Новофарм розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 400 мл №1
Новофарм-Біосинтез
388,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Рефордез-Новофарм розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Рефордез-Новофарм розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
198,60 грн
Рефордез-Новофарм розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 400 мл №1
Новофарм-Біосинтез
388,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Рефордез-Новофарм розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
198,60 грн
Рефордез-Новофарм розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 400 мл №1
Новофарм-Біосинтез
388,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Рефордез-Новофарм розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
198,60 грн
Рефордез-Новофарм розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 400 мл №1
Новофарм-Біосинтез
388,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Рефордез-Новофарм розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
198,60 грн
Рефордез-Новофарм розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 400 мл №1
Новофарм-Біосинтез
388,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Рефордез-Новофарм розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
227,70
Економія при броні: -15,76 грн
Рефордез-Новофарм розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 400 мл №1
Новофарм-Біосинтез
388,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 16:30
Харків, вул. Павлова Академіка, 46
2.8 км
Рефордез-Новофарм розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 400 мл №1
Новофарм-Біосинтез
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:30
Харків, вул. Павлова Академіка, 46
2.9 км
Рефордез-Новофарм розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 400 мл №1
Новофарм-Біосинтез
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Рефордез-Новофарм розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
198,60 грн
Рефордез-Новофарм розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 400 мл №1
Новофарм-Біосинтез
388,60 грн