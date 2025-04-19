Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
6.7 км
Зивокс розчин для інфузій 2 мг/мл система для внутрішньовенного введення 300 мл №1
Пфайзер Інк.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
7.8 км
Зивокс розчин для інфузій 2 мг/мл система для внутрішньовенного введення 300 мл №1
Пфайзер Інк.
1414,14
Економія при броні: -55,96 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Варва, вул. Миру, 48-В
277.8 км
Зивокс розчин для інфузій 2 мг/мл система для внутрішньовенного введення 300 мл №1
Пфайзер Інк.
1507,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Журавка, вул. Першотравнева, 1/3
281.7 км
Зивокс розчин для інфузій 2 мг/мл система для внутрішньовенного введення 300 мл №1
Пфайзер Інк.
1507,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ладан, вул. Миру, 75
285.5 км
Зивокс розчин для інфузій 2 мг/мл система для внутрішньовенного введення 300 мл №1
Пфайзер Інк.
1507,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Ж
300.1 км
Зивокс розчин для інфузій 2 мг/мл система для внутрішньовенного введення 300 мл №1
Пфайзер Інк.
1507,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 230-Е
300.1 км
Зивокс розчин для інфузій 2 мг/мл система для внутрішньовенного введення 300 мл №1
Пфайзер Інк.
1507,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Європейська, 120-А
300.9 км
Зивокс розчин для інфузій 2 мг/мл система для внутрішньовенного введення 300 мл №1
Пфайзер Інк.
1507,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 307
300.9 км
Зивокс розчин для інфузій 2 мг/мл система для внутрішньовенного введення 300 мл №1
Пфайзер Інк.
1507,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 31
300.9 км
Зивокс розчин для інфузій 2 мг/мл система для внутрішньовенного введення 300 мл №1
Пфайзер Інк.
1507,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 305
300.9 км
Зивокс розчин для інфузій 2 мг/мл система для внутрішньовенного введення 300 мл №1
Пфайзер Інк.
1507,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
300.9 км
Зивокс розчин для інфузій 2 мг/мл система для внутрішньовенного введення 300 мл №1
Пфайзер Інк.
1507,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 5
301.1 км
Зивокс розчин для інфузій 2 мг/мл система для внутрішньовенного введення 300 мл №1
Пфайзер Інк.
1507,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3/18
301.3 км
Зивокс розчин для інфузій 2 мг/мл система для внутрішньовенного введення 300 мл №1
Пфайзер Інк.
1507,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
301.5 км
Зивокс розчин для інфузій 2 мг/мл система для внутрішньовенного введення 300 мл №1
Пфайзер Інк.
1507,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Яготин, вул. Вокзальна, 6-А
302.4 км
Зивокс розчин для інфузій 2 мг/мл система для внутрішньовенного введення 300 мл №1
Пфайзер Інк.
1507,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 56
303.2 км
Зивокс розчин для інфузій 2 мг/мл система для внутрішньовенного введення 300 мл №1
Пфайзер Інк.
1507,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 102
311.1 км
Зивокс розчин для інфузій 2 мг/мл система для внутрішньовенного введення 300 мл №1
Пфайзер Інк.
1507,70 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Переяслав, вул. Шкільна, 44/4
311.5 км
Зивокс розчин для інфузій 2 мг/мл система для внутрішньовенного введення 300 мл №1
Пфайзер Інк.
1507,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10
318.7 км
Зивокс розчин для інфузій 2 мг/мл система для внутрішньовенного введення 300 мл №1
Пфайзер Інк.
1507,70 грн