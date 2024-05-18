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Афлубін® краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл, №1 - Харків (11376) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 385 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
362,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
373,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
426,29
Економія: -103,82 грн
322,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
383,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
359,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2)
411,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (4)
441,02
Економія: -126,95 грн
314,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
364,88 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
336,99 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
362,68 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
483,30
Економія: -120,80 грн
362,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
419,48 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
462,70
Економія: -109,30 грн
353,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
429,99
Економія: -71,69 грн
358,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
387,39 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
365,01 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
389,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
431,02
Економія: -90,92 грн
340,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
417,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (2)
365,65 грн