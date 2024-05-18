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Афлубін® краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл, №1 - Харків (11375) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 386 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
224,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
230,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
269,28
Економія: -60,77 грн
208,51 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
261,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
212,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2)
216,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
273,53
Економія: -73,67 грн
199,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
210,28 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
237,20 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
205,56 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
305,60
Економія: -83,20 грн
222,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
212,66 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
292,70
Економія: -70,20 грн
222,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
261,99
Економія: -41,19 грн
220,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (3)
208,63 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2)
253,99 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
207,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
268,82
Економія: -74,37 грн
194,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2)
258,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (2)
261,05 грн