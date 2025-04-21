Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1298,50 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,20 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,30 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1298,50 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1508,40
Економія при броні: -13,80 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,20 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1749,53
Економія при броні: -91,96 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1298,50 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,20 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,30 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1298,50 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,20 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,30 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1298,50 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,20 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,30 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1298,50 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,20 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,30 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1298,50 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,20 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,30 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1298,50 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,20 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,30 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1298,50 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,20 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,30 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1298,50 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,20 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,30 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1298,50 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,20 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,30 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1298,50 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,20 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,30 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1298,50 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,20 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,30 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1298,50 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,20 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,30 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1298,50 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,20 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,30 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1298,50 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,20 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,30 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,30 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1298,50 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,20 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,30 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1663,00
Економія при броні: -66,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1298,50 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,20 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,30 грн
Сталево таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Оріон Корпорейшн
1510,30 грн