Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Вінниця
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Окситоцин-Біолік розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
Біолік Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
98,80
Економія при броні: -33,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 181-А
3.2 км
Окситоцин-Біолік розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
Біолік Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пров. 1-й Український, 5
3.4 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
113,40
Економія при броні: -48,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Келецька, 66
5.7 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
48,66
Економія при броні: -3,02 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 112
6.2 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
В містах поряд
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Калинівка, вул. Медична, 6
24.4 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Калинівка, вул. Незалежності, 18
24.5 км
Окситоцин-Біолік розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
Біолік Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Браїлів, вул. Монастирська, 23
28.1 км
Окситоцин-Біолік розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
Біолік Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Жмеринка, вул. Київська, 288-Д
33.6 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Жмеринка, вул. Шевченка, 2-Д
36.0 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
113,40
Економія при броні: -8,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмільник, просп. Свободи, 19
53.1 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 34
53.2 км
Окситоцин-Біолік розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
Біолік Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Погребище, вул. Вінницька, 12-Б
61.8 км
Окситоцин-Біолік розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
Біолік Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 106
67.6 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Одеська, 40/1
71.4 км
Окситоцин-Біолік розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
Біолік Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Європейська, 132
72.9 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
59,28
Економія при броні: -0,36 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, пл. Соборна, 17
73.5 км
Окситоцин-Біолік розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
Біолік Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Житомирська, 29
74.0 км
Окситоцин-Біолік розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
Біолік Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 43
74.4 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
69,16
Економія при броні: -0,42 грн