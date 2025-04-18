Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Окситоцин-Біолік розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
Біолік Фарма
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
3.6 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
69,16
Економія при броні: -13,51 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 46
3.6 км
Окситоцин-Біолік розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
Біолік Фарма
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
3.7 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Верона
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
4.4 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Радісна, 23-А
4.9 км
Окситоцин-Біолік розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
Біолік Фарма
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Середньофонтанська, 34-А
5.2 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
5.3 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
98,80
Економія при броні: -19,30 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
5.6 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 1/1
6.0 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
6.2 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 9
6.2 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 28/1
6.3 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
103,95
Економія при броні: -6,44 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 15
6.4 км
Окситоцин-Біолік розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
Біолік Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/2
6.5 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
50,87
Економія при броні: -2,12 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
6.6 км
Окситоцин-Біолік розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
Біолік Фарма
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Шклярука Павла, 12-Д
6.8 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма