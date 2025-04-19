Львів (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Львів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
113,40
Економія при броні: -17,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Горської, 9
1.2 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
99,20
Економія при броні: -2,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Васильківського, 1
1.4 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
96,90
Економія при броні: -0,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
1.5 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
98,80
Економія при броні: -2,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
2.0 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
97,00
Економія при броні: -0,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
2.6 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
98,80
Економія при броні: -2,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 171
2.7 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
98,80
Економія при броні: -2,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Панаса Мирного, 24
3.2 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
97,00
Економія при броні: -0,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 27
3.4 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
98,80
Економія при броні: -2,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Орлика Пилипа, 4
4.0 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Наукова, 35-А
4.3 км
Окситоцин-Біолік розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
Біолік Фарма
77,40
Економія при броні: -2,32 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 364
5.8 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
49,40
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
6.0 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
98,80
Економія при броні: -2,40 грн
Любисток
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 163
2.6 км
Окситоцин-Біолік розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
Біолік Фарма
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Солонка, вул. Стрийська, 1-К
9.8 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Жовква, вул. Львівська, 22
24.3 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
88,92
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 21-А
33.0 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буськ, вул. Львівська, 40-А
43.3 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
99,20
Економія при броні: -1,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 5
52.2 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
63.5 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
101,19
Економія при броні: -3,68 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Гончара Олеся, 2/2
64.1 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма