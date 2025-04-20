Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Окситоцин-Біолік розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
Біолік Фарма
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Окситоцин-Біолік розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
Біолік Фарма
94,65
Економія при броні: -6,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Окситоцин-Біолік розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
Біолік Фарма
100,00
Економія при броні: -9,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 11
3.5 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
113,40
Економія при броні: -11,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 3-Г
4.3 км
Окситоцин-Біолік розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
Біолік Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
Окситоцин-Біолік розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
Біолік Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
6.7 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
91,77
Економія при броні: -4,01 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
6.8 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
113,31
Економія при броні: -8,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 18-К
6.9 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
113,40
Економія при броні: -11,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 22
8.6 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д
12.4 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
101,62
Економія при броні: -4,11 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
12.5 км
Окситоцин-Біолік розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
Біолік Фарма