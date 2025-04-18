Харків (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
3.8 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
5.2 км
Окситоцин-Біолік розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
Біолік Фарма
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 64
5.3 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
6.0 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
91,07
Економія при броні: -3,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
6.7 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
103,00
Економія при броні: -5,49 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
8.1 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
8.5 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
10.3 км
Окситоцин-Біолік розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
Біолік Фарма
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3-А
10.3 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
В містах поряд
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Мерефа, вул. Дніпровська, 148-Г
23.5 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Вільшани, вул. Центральна, 1-Е
27.0 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Харківська, 127
35.8 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Печеніги, вул. Незалежності, 50-А
51.3 км
Окситоцин-Біолік розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
Біолік Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Краснокутськ, вул. Горянська, 2-А
77.5 км
Окситоцин-Біолік розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
Біолік Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чутове, вул. Набережна, 1-Г
83.9 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кегичівка, вул. Миру, 30-А
85.6 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
98,80
Економія при броні: -0,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 42/2
99.5 км
Окситоцин-Біолік розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
Біолік Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Лозова, вул. Соборна, 7
122.5 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
128.1 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 66-В
130.4 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 76
130.6 км
Окситоцин-Біолік розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
Біолік Фарма