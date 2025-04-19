Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
103,86
Економія при броні: -6,35 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
4.5 км
Окситоцин-Біолік розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
Біолік Фарма
92,76
Економія при броні: -4,21 грн
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
102,16
Економія при броні: -4,65 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
4.6 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
59,28
Економія при броні: -0,36 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
5.8 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
79,04
Економія при броні: -0,48 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
6.7 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
8.5 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
10,46
Економія при броні: -0,71 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
8.6 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
8.7 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
8.8 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
8.9 км
Окситоцин-Біолік розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
Біолік Фарма
93,79
Економія при броні: -5,24 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
9.5 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
104,52
Економія при броні: -7,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 23
9.8 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
41,60
Економія при броні: -2,60 грн
Окситоцин-Біолік розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
Біолік Фарма
110,91
Економія при броні: -6,93 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Панікахи, 119-Б
9.8 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 40
10.1 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
101,37
Економія при броні: -3,86 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
10.2 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
13.2 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
102,54
Економія при броні: -5,03 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 29
13.8 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Романовського, 75-А
17.3 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Слобожанське, вул. Володимирська, 1
12.4 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
21.7 км
Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма