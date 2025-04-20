Лоприл Босналек® (Lopril Bosnalijek®)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
83,41
Економія при броні: -4,81 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
86,00
Економія при броні: -10,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
87,60
Економія при броні: -7,20 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
83,41
Економія при броні: -4,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
5.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
90,74
Економія при броні: -5,67 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,49
Економія при броні: -10,29 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 4
8.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
87,50
Економія при броні: -7,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,51
Економія при броні: -10,31 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
8.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
87,56
Економія при броні: -8,96 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
84,00
Економія при броні: -5,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
9.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
91,98
Економія при броні: -5,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
11.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
92,12
Економія при броні: -5,35 грн
В містах поряд
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
65.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
78,67
Економія при броні: -2,75 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
68.7 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
79,04
Економія при броні: -3,12 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
69.4 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
70.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,49
Економія при броні: -10,29 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
70.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
83,30
Економія при броні: -4,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
73.5 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
87,47
Економія при броні: -4,69 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
74.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
90,30
Економія при броні: -5,23 грн