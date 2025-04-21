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Лоприл Босналек
®
(Lopril Bosnalijek
®
)
Лоприл Босналек
®
(Lopril Bosnalijek
®
)
Вінниця
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
71.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
76,00
Економія при броні:
-2,28 грн
73,72
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
74.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
76,00
Економія при броні:
-2,28 грн
73,72
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Хлібна, 19
114.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,50
Економія при броні:
-5,10 грн
80,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Київська, 56
114.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
83,30
Економія при броні:
-2,90 грн
80,40
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 62
114.4 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
75,20
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Житомир, вул. Київська, 62
114.4 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
82,10
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Сльоти Івана, 60-А
114.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
75,20
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Білогородка, вул. Володимирська, 35
179.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
82,60
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вишневе, вул. Святошинська, 38
186.0 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,50
Економія при броні:
-3,40 грн
82,10
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Білецького Академіка / Героїв Севастополя, 1/36
191.7 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
80,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 52
193.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
80,20
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мрії, 13-А
194.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,50
Економія при броні:
-5,30 грн
80,20
грн
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Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Світлицького, 29/18
198.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
80,60
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
198.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
87,30
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
200.5 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
87,56
Економія при броні:
-11,16 грн
76,40
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
201.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,49
Економія при броні:
-9,09 грн
76,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
207.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
83,30
Економія при броні:
-3,10 грн
80,20
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 19
217.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,50
Економія при броні:
-3,40 грн
82,10
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27-З
233.4 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
80,15
Економія при броні:
-4,23 грн
75,92
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Сурмичі, 101
235.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
80,10
грн
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