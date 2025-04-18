Лоприл Босналек® (Lopril Bosnalijek®)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 68
11.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
32.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
35.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
79,04
Економія при броні: -3,12 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,49
Економія при броні: -6,89 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
255.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
80,57
Економія при броні: -4,65 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
255.5 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,49
Економія при броні: -6,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 96
303.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
88,87
Економія при броні: -6,09 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
305.9 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
81,09
Економія при броні: -5,17 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 112/3
341.9 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
87,60
Економія при броні: -6,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
342.0 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,50
Економія при броні: -4,80 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
342.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
343.4 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,50
Економія при броні: -4,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
344.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,50
Економія при броні: -4,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
344.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
87,50
Економія при броні: -6,80 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
357.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
90,19
Економія при броні: -5,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
362.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
89,97
Економія при броні: -3,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 4
366.0 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
87,50
Економія при броні: -7,10 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
366.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,49
Економія при броні: -6,89 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
366.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
368.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
83,41
Економія при броні: -4,81 грн