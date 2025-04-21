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Лоприл Босналек
®
(Lopril Bosnalijek
®
)
Лоприл Босналек
®
(Lopril Bosnalijek
®
)
Миколаїв
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
75.4 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
79,61
Економія при броні:
-3,69 грн
75,92
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 68
99.7 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
78,90
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
140.5 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
66,68
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
148.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
81,15
Економія при броні:
-5,23 грн
75,92
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
149.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,49
Економія при броні:
-10,29 грн
75,20
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
177.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,49
Економія при броні:
-10,29 грн
75,20
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
195.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
78,65
Економія при броні:
-2,73 грн
75,92
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 96
210.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
87,83
Економія при броні:
-5,05 грн
82,78
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
251.5 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
91,31
Економія при броні:
-4,54 грн
86,77
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 4
255.4 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
87,50
Економія при броні:
-7,10 грн
80,40
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
255.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,49
Економія при броні:
-10,29 грн
75,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
255.7 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
78,70
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
257.7 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
83,41
Економія при броні:
-4,81 грн
78,60
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
258.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
86,00
Економія при броні:
-10,80 грн
75,20
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
258.7 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
83,41
Економія при броні:
-4,81 грн
78,60
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
258.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,51
Економія при броні:
-10,31 грн
75,20
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
259.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
87,60
Економія при броні:
-7,20 грн
80,40
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
261.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
89,03
Економія при броні:
-3,96 грн
85,07
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
261.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
84,00
Економія при броні:
-5,40 грн
78,60
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
261.5 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
91,13
Економія при броні:
-4,36 грн
86,77
грн
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