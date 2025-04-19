Лоприл Босналек® (Lopril Bosnalijek®)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Широка, 87
3.9 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:30
Львів, вул. Вашингтона, 8
5.0 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
6.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
6.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
42,97
Економія при броні: -1,58 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Івано-Франкове, пл. Ринок, 33
22.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
82,80
Економія при броні: -4,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Зелена, 28
65.7 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,50
Економія при броні: -6,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Зелена, 30
65.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Кравецька, 2/4
65.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
87,60
Економія при броні: -8,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, бульв. Північний, 2-Б
112.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Тичини Павла, 65
112.9 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
87,60
Економія при броні: -3,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Івасюка Володимира, 11
113.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,50
Економія при броні: -1,70 грн
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
113.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Сурмичі, 101
139.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27-З
208.0 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
79,53
Економія при броні: -3,61 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Бердичів, вул. Житомирська, 38
327.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
76,00
Економія при броні: -2,28 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
327.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
76,00
Економія при броні: -2,28 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 56
335.5 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
83,30
Економія при броні: -2,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 62
335.5 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Житомир, вул. Київська, 62
335.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек