Лоприл Босналек® (Lopril Bosnalijek®)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 52
5.4 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Білецького Академіка / Героїв Севастополя, 1/36
7.4 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
8.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
83,30
Економія при броні: -3,10 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
87,56
Економія при броні: -7,76 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Світлицького, 29/18
9.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мрії, 13-А
9.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,50
Економія при броні: -5,30 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,49
Економія при броні: -5,69 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Святошинська, 38
12.7 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,50
Економія при броні: -3,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 19
20.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,50
Економія при броні: -3,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білогородка, вул. Володимирська, 35
21.5 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баришівка, вул. Київський Шлях, 126-А
56.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
130.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Сльоти Івана, 60-А
131.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 72
132.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
83,30
Економія при броні: -2,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Хлібна, 19
132.9 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,50
Економія при броні: -4,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Житомир, вул. Київська, 62
133.0 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 62
133.0 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 56
133.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
83,30
Економія при броні: -2,10 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Житомирська, 38
150.9 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
76,00
Економія при броні: -2,28 грн