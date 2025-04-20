Лоприл Босналек® (Lopril Bosnalijek®)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
81,15
Економія при броні: -5,23 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,49
Економія при броні: -10,29 грн
В містах поряд
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
84.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
78,65
Економія при броні: -2,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 96
86.4 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
87,83
Економія при броні: -5,05 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,49
Економія при броні: -10,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
121.7 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
91,31
Економія при броні: -4,54 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
124.4 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
88,26
Економія при броні: -3,19 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 4
125.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
87,50
Економія при броні: -7,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
125.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,49
Економія при броні: -10,29 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
130.9 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
83,41
Економія при броні: -4,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
131.4 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
89,03
Економія при броні: -3,96 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
131.4 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
86,00
Економія при броні: -10,80 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
131.7 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
83,41
Економія при броні: -4,81 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
132.7 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
87,60
Економія при броні: -7,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
134.9 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,51
Економія при броні: -10,31 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
136.4 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,49
Економія при броні: -10,29 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
136.5 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
90,14
Економія при броні: -5,07 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
136.7 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
83,30
Економія при броні: -4,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
137.4 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
84,00
Економія при броні: -5,40 грн