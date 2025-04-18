Лоприл Босналек® (Lopril Bosnalijek®)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,50
Економія при броні: -3,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
80,92
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
8.5 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
89,67
Економія при броні: -4,60 грн
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Байрона, 136/8
6.7 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 2
102.5 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
78,75
Економія при броні: -2,83 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
128.5 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
128.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
129.4 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
88,61
Економія при броні: -3,54 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
130.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
185.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
86,61
Економія при броні: -3,83 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
188.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
88,77
Економія при броні: -3,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
188.4 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
190.5 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
83,30
Економія при броні: -4,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
190.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
80,88
Економія при броні: -4,96 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
190.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,49
Економія при броні: -6,89 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,49
Економія при броні: -6,89 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
217.5 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
90,19
Економія при броні: -5,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
246.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
90,51
Економія при броні: -5,44 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
248.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,49
Економія при броні: -6,89 грн