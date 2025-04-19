Лоприл Босналек® (Lopril Bosnalijek®)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Дніпро
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,49
Економія при броні: -10,29 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
4.7 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
83,30
Економія при броні: -4,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
5.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
5.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
88,77
Економія при броні: -3,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
6.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
80,88
Економія при броні: -4,96 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
10.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
86,61
Економія при броні: -3,83 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
64.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
64.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
90,51
Економія при броні: -5,44 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,49
Економія при броні: -10,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
64.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
89,97
Економія при броні: -3,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 4
64.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
87,50
Економія при броні: -7,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
70.7 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
83,41
Економія при броні: -4,81 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
70.9 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
83,41
Економія при броні: -4,81 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.9 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
86,00
Економія при броні: -10,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
71.9 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
87,60
Економія при броні: -7,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
77.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,51
Економія при броні: -10,31 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
77.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
87,56
Економія при броні: -8,96 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
78.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
84,00
Економія при броні: -5,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
78.4 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
91,19
Економія при броні: -4,42 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
107.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
81,09
Економія при броні: -5,17 грн