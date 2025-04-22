Лоприл Босналек® (Lopril Bosnalijek®)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 19
115.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,50
Економія при броні: -3,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
119.9 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
83,30
Економія при броні: -3,10 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Світлицького, 29/18
125.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баришівка, вул. Київський Шлях, 126-А
125.9 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мрії, 13-А
129.0 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,50
Економія при броні: -5,30 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
87,56
Економія при броні: -11,16 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,49
Економія при броні: -9,09 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 52
132.7 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Білецького Академіка / Героїв Севастополя, 1/36
133.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Конотоп, просп. Миру, 9
136.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
81,63
Економія при броні: -5,71 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Святошинська, 38
138.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,50
Економія при броні: -3,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білогородка, вул. Володимирська, 35
143.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Сльоти Івана, 60-А
227.9 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Житомир, вул. Київська, 62
229.5 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 62
229.5 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Хлібна, 19
229.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
85,50
Економія при броні: -5,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 56
229.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
83,30
Економія при броні: -2,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
234.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блістер №20
Босналек
87,50
Економія при броні: -7,10 грн