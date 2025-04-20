Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 168 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1144,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1296,19
Економія при броні: -57,02 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1317,42
Економія при броні: -79,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1144,10 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1148,47
Економія при броні: -51,47 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1210,00
Економія при броні: -97,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1296,19
Економія при броні: -53,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1256,70
Економія при броні: -77,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1144,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1276,60
Економія при броні: -59,23 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1155,44
Економія при броні: -58,69 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1144,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1300,96
Економія при броні: -60,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1144,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
652,66
Економія при броні: -29,52 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1210,00
Економія при броні: -97,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1303,48
Економія при броні: -64,67 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1144,10 грн