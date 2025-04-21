Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1318,90
Економія при броні: -78,75 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1156,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1192,12
Економія при броні: -46,51 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1312,45
Економія при броні: -99,24 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1312,14
Економія при броні: -68,09 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1156,70 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1156,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1156,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1290,26
Економія при броні: -144,98 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1332,99
Економія при броні: -91,08 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1343,42
Економія при броні: -102,12 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1318,55
Економія при броні: -78,63 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1156,70 грн