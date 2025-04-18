Харків (адресу не вказано)
Доступно в 155 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1274,75
Економія при броні: -56,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1287,19
Економія при броні: -47,60 грн
Перша аптека
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Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1144,10 грн
Економна аптека
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Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1144,10 грн
Аптека копійка
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1312,77
Економія при броні: -72,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1323,70
Економія при броні: -78,69 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.4 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.5 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1144,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1292,12
Економія при броні: -103,70 грн