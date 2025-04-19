Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 174 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1361,80
Економія при броні: -59,64 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1296,77
Економія при броні: -74,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1328,69
Економія при броні: -101,34 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1232,10
Економія при броні: -81,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1272,46
Економія при броні: -71,54 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1305,67
Економія при броні: -87,34 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1286,08
Економія при броні: -70,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1203,19
Економія при броні: -59,69 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1298,45
Економія при броні: -60,13 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1329,96
Економія при броні: -91,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1311,34
Економія при броні: -46,42 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1142,90
Економія при броні: -51,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1389,27
Економія при броні: -87,11 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1197,82
Економія при броні: -61,48 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
4.2 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1328,82
Економія при броні: -87,28 грн