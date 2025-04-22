Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1197,71
Економія при броні: -86,51 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1190,71
Економія при броні: -59,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1330,83
Економія при броні: -91,11 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1256,70
Економія при броні: -63,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1317,01
Економія при броні: -70,57 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 19
2.4 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1179,55
Економія при броні: -57,19 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167-А
2.7 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 193
2.9 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Миру, 194
3.0 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Єськова Курсанта, 10
3.3 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1291,88
Економія при броні: -76,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.1 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1302,47
Економія при броні: -84,35 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 4
48.5 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1305,67
Економія при броні: -89,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 15
48.6 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г/1
64.1 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-Г
64.9 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
1220,70
Економія при броні: -33,40 грн
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козелець, вул. Лоскота Євгенія, 12-Б
65.9 км
Біциклол таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ