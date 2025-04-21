Кардіодарон-Здоров'я (Cardiodaron-Zdorovye)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 66 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
89,81
Економія при броні: -35,93 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
85,80
Економія при броні: -12,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
86,48
Економія при броні: -4,32 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
84,90
Економія при броні: -11,20 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
86,60
Економія при броні: -3,48 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
57,28
Економія при броні: -5,04 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
97,48
Економія при броні: -13,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
58,02
Економія при броні: -2,51 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
87,50
Економія при броні: -13,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
97,12
Економія при броні: -12,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
91,19
Економія при броні: -7,06 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я