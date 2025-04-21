Кардіодарон-Здоров'я (Cardiodaron-Zdorovye)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 91 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
56,36
Економія при броні: -2,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
91,04
Економія при броні: -11,14 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
91,49
Економія при броні: -5,93 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
89,75
Економія при броні: -4,19 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
87,50
Економія при броні: -12,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
63,93
Економія при броні: -4,08 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
92,85
Економія при броні: -8,19 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
90,34
Економія при броні: -14,24 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
90,19
Економія при броні: -4,59 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
85,80
Економія при броні: -11,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
97,85
Економія при броні: -14,44 грн