Кардіодарон-Здоров'я (Cardiodaron-Zdorovye)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 510 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
94,35
Економія при броні: -5,32 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
92,00
Економія при броні: -6,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
88,51
Економія при броні: -3,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
63,87
Економія при броні: -4,02 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
41,31
Економія при броні: -3,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
56,03
Економія при броні: -2,31 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
72,20
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я