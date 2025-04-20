Кардіодарон-Здоров'я (Cardiodaron-Zdorovye)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 127 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
85,90
Економія при броні: -6,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
90,37
Економія при броні: -9,54 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
89,47
Економія при броні: -4,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
81,35
Економія при броні: -3,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
90,11
Економія при броні: -8,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
90,95
Економія при броні: -9,03 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
89,51
Економія при броні: -7,59 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
59,40
Економія при броні: -3,98 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
75,46
Економія при броні: -4,69 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
87,50
Економія при броні: -8,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
91,72
Економія при броні: -9,73 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
86,49
Економія при броні: -0,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
54,96
Економія при броні: -1,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
91,21
Економія при броні: -9,25 грн