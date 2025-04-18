Кардіодарон-Здоров'я (Cardiodaron-Zdorovye)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 130 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
83,35
Економія при броні: -2,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
62,15
Економія при броні: -2,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
85,80
Економія при броні: -13,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
87,50
Економія при броні: -14,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
85,90
Економія при броні: -13,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
96,40
Економія при броні: -7,64 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
97,20
Економія при броні: -10,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
63,05
Економія при броні: -3,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
89,35
Економія при броні: -4,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
91,78
Економія при броні: -6,64 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
62,11
Економія при броні: -2,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
98,50
Економія при броні: -45,81 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
67,83
Економія при броні: -4,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
93,03
Економія при броні: -7,29 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 121
3.0 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
87,50
Економія при броні: -14,80 грн