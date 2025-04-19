Кардіодарон-Здоров'я (Cardiodaron-Zdorovye)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 209 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
91,37
Економія при броні: -4,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
91,16
Економія при броні: -3,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
71,09
Економія при броні: -4,83 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
87,50
Економія при броні: -9,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
89,86
Економія при броні: -5,66 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
91,25
Економія при броні: -35,79 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
87,50
Економія при броні: -9,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
92,88
Економія при броні: -8,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
98,25
Економія при броні: -14,05 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
98,56
Економія при броні: -5,66 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
87,85
Економія при броні: -3,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
90,36
Економія при броні: -4,91 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
88,70
Економія при броні: -5,47 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
90,89
Економія при броні: -5,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
57,76
Економія при броні: -2,24 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
89,03
Економія при броні: -4,91 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
89,00
Економія при броні: -4,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
63,85
Економія при броні: -4,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
Кардіодарон-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я