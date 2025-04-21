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Лоперамід-Здоров'я (Loperamide-Zdorovye)
Лоперамід-Здоров'я (Loperamide-Zdorovye)
Вінниця
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Монастирище, вул. Миру, 20
99.7 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
24,18
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
137.6 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
24,18
грн
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Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
190.7 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
22,20
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
198.3 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
23,90
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
200.5 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
24,18
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
201.1 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
24,18
грн
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Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
224.0 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
22,20
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
260.6 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
24,18
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
286.3 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
24,18
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Добротвір, вул. Франка Івана, 18-Б
314.4 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
24,10
грн
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Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
326.1 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
24,10
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
329.8 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
25,62
Економія при броні:
-1,71 грн
23,91
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
341.9 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
25,00
грн
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Аптека enter
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
341.9 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
24,20
грн
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Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Італійська, 83
350.4 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
22,20
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Канатна, 78
350.6 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
23,30
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
351.9 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
22,90
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Одеса, дорога Фонтанська, 19
353.1 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
22,90
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 27
353.2 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
22,90
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 123/1
355.9 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
22,90
грн
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