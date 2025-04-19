Лоперамід-Здоров'я (Loperamide-Zdorovye)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
25,87
Економія при броні: -1,96 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
5.8 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Любисток
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
3.7 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Добротвір, вул. Франка Івана, 18-Б
48.5 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Токи, вул. Шевченка Тараса, 46
160.1 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
181.4 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Монастирище, вул. Миру, 20
429.6 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
456.5 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
466.2 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
468.4 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
475.3 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
476.3 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
582.2 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
597.2 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
616.1 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
619.7 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
619.8 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
619.9 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 46
623.2 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
623.3 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Італійська, 83
623.4 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я