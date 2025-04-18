Лоперамід-Здоров'я (Loperamide-Zdorovye)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
12.1 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Здановської Юлії / Самійла Кішки, 60/5
8.8 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
159.5 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Монастирище, вул. Миру, 20
169.9 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
190.7 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
303.1 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 117/1
308.9 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Токи, вул. Шевченка Тараса, 46
320.3 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
348.6 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
348.8 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
357.5 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
391.8 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
430.7 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
430.7 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
432.0 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Добротвір, вул. Франка Івана, 18-Б
436.5 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я