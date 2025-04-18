Лоперамід-Здоров'я (Loperamide-Zdorovye)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Харків
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
5.2 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Сатурн-фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 100-А
6.9 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
257.1 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
257.9 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
306.2 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
313.9 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
313.9 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
332.9 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
401.4 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
402.5 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
410.3 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
410.3 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
422.5 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
457.2 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Монастирище, вул. Миру, 20
477.6 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Подільськ, вул. Соборна, 117/1
550.4 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека enter
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
552.4 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
552.4 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
554.0 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
564.5 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я