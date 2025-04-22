Лоперамід-Здоров'я (Loperamide-Zdorovye)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Чернігів
Фармсвіт здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 44
0.3 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Світ здоров'я зжс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 168-Б
2.7 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
132.3 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
237.1 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Монастирище, вул. Миру, 20
297.5 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
315.1 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
338.4 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
365.3 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
398.4 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
425.1 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
428.6 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
492.5 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптеки 24 години
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
494.8 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
499.3 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
500.6 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Добротвір, вул. Франка Івана, 18-Б
505.4 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
507.0 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
543.6 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
544.2 км
Лоперамід-Здоров'я таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
25,62
Економія при броні: -1,71 грн