Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 192 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
405,80 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
554,60 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
419,41
Економія при броні: -51,31 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
411,00
Економія при броні: -42,90 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
561,00
Економія при броні: -58,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
276,55
Економія при броні: -31,94 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
569,66
Економія при броні: -59,13 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
402,78
Економія при броні: -37,59 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
578,99
Економія при броні: -130,74 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
124,68
Економія при броні: -3,30 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
554,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
411,00
Економія при броні: -42,90 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
561,00
Економія при броні: -58,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
411,00
Економія при броні: -42,90 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
554,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
401,20
Економія при броні: -36,70 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
548,30
Економія при броні: -96,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
137,24
Економія при броні: -4,74 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
588,24
Економія при броні: -43,52 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
410,10
Економія при броні: -45,60 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
182,58
Економія при броні: -32,17 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
287,96
Економія при броні: -37,18 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
603,52
Економія при броні: -148,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
285,76
Економія при броні: -42,04 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
556,44
Економія при броні: -119,76 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
405,80 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
591,20
Економія при броні: -144,14 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
405,80 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
554,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
405,80 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
571,76
Економія при броні: -124,70 грн