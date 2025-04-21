Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 105 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
435,65
Економія при броні: -62,65 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
565,09
Економія при броні: -161,98 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
133,47
Економія при броні: -9,96 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
554,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
281,43
Економія при броні: -42,28 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
589,16
Економія при броні: -140,12 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
124,58
Економія при броні: -1,07 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
410,10
Економія при броні: -39,20 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
554,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
419,00
Економія при броні: -48,10 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
554,40
Економія при броні: -96,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
433,76
Економія при броні: -49,35 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
558,59
Економія при броні: -155,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
555,74
Економія при броні: -152,90 грн
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
405,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
249,52
Економія при броні: -2,13 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
554,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
410,40
Економія при броні: -39,50 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
365,32
Економія при броні: -60,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
280,68
Економія при броні: -41,82 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
575,46
Економія при броні: -121,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
416,08
Економія при броні: -57,76 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
572,50
Економія при броні: -118,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
400,80
Економія при броні: -29,90 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
554,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
279,64
Економія при броні: -36,50 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
595,25
Економія при броні: -158,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
405,80 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
586,67
Економія при броні: -150,06 грн