Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 245 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
145,03
Економія при броні: -19,64 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
196,48
Економія при броні: -12,25 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
418,77
Економія при броні: -62,84 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
542,85
Економія при броні: -19,27 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
423,18
Економія при броні: -43,04 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
566,31
Економія при броні: -99,91 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
142,59
Економія при броні: -23,51 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
581,05
Економія при броні: -114,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
405,90
Економія при броні: -37,30 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
572,60
Економія при броні: -122,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
405,80 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
554,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
412,61
Економія при броні: -27,02 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
580,13
Економія при броні: -53,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
272,66
Економія при броні: -38,85 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
546,42
Економія при броні: -80,02 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
410,40
Економія при броні: -41,80 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
554,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
142,50
Економія при броні: -20,71 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
597,30
Економія при броні: -132,40 грн