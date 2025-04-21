Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 104 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
437,64
Економія при броні: -57,34 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
550,99
Економія при броні: -135,68 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
415,20
Економія при броні: -48,60 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
554,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
427,69
Економія при броні: -61,97 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
571,29
Економія при броні: -138,81 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
402,60
Економія при броні: -36,00 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
554,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
148,06
Економія при броні: -20,05 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
588,05
Економія при броні: -131,82 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
401,16
Економія при броні: -35,50 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
561,00
Економія при броні: -104,77 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
419,00
Економія при броні: -52,40 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
554,60 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
273,74
Економія при броні: -29,21 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
554,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
410,40
Економія при броні: -43,80 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
554,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
432,58
Економія при броні: -74,90 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
583,18
Економія при броні: -134,67 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
433,01
Економія при броні: -68,06 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
557,18
Економія при броні: -124,22 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
433,19
Економія при броні: -68,24 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
609,67
Економія при броні: -176,71 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
405,90
Економія при броні: -39,30 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
560,70
Економія при броні: -104,70 грн