Львів (адресу не вказано)
Доступно в 213 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
405,80 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
587,77
Економія при броні: -138,94 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
273,54
Економія при броні: -31,62 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
374,32
Економія при броні: -64,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
279,74
Економія при броні: -37,82 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
572,60
Економія при броні: -108,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
419,00
Економія при броні: -56,30 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
373,99
Економія при броні: -64,37 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
403,93
Економія при броні: -44,96 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
602,74
Економія при броні: -154,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
142,95
Економія при броні: -17,67 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
577,11
Економія при броні: -121,71 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
419,40
Економія при броні: -56,70 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
365,72
Економія при броні: -56,09 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
419,40
Економія при броні: -56,70 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
561,20
Економія при броні: -97,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
267,60
Економія при броні: -25,68 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
554,60 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
418,40
Економія при броні: -55,70 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
182,58
Економія при броні: -28,01 грн