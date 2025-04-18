Київ (адресу не вказано)
Доступно в 790 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
393,70
Економія при броні: -13,50 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
381,92
Економія при броні: -64,90 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
133,74
Економія при броні: -20,32 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
497,34
Економія при броні: -16,04 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
415,29
Економія при броні: -63,12 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
575,23
Економія при броні: -87,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
432,04
Економія при броні: -68,28 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
597,67
Економія при броні: -93,45 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
401,20
Економія при броні: -45,51 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
586,30
Економія при броні: -89,07 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
429,01
Економія при броні: -56,03 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
602,51
Економія при броні: -134,53 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
273,54
Економія при броні: -19,94 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
582,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз