Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 168 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
405,80 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
367,32
Економія при броні: -62,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
422,86
Економія при броні: -77,02 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
574,34
Економія при броні: -118,88 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
411,00
Економія при броні: -42,90 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
537,99
Економія при броні: -34,89 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
426,18
Економія при броні: -23,20 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
596,34
Економія при броні: -37,28 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
435,72
Економія при броні: -68,99 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
585,88
Економія при броні: -130,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
280,13
Економія при броні: -44,69 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
587,10
Економія при броні: -104,47 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
424,85
Економія при броні: -71,76 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
563,31
Економія при броні: -80,68 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
393,70
Економія при броні: -33,50 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
497,30
Економія при броні: -40,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
283,48
Економія при броні: -48,11 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
597,24
Економія при броні: -114,61 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
438,74
Економія при броні: -83,17 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
573,25
Економія при броні: -164,03 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
403,00
Економія при броні: -42,80 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
554,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
405,80 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
607,79
Економія при броні: -198,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
147,03
Економія при броні: -27,66 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
568,09
Економія при броні: -158,87 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
400,80
Економія при броні: -40,60 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
554,60 грн