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Сирдалуд® (Sirdalud)

Сирдалуд® (Sirdalud)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 321 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
347,85 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
384,69 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
557,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
368,50 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
493,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
432,87
Економія при броні: -60,47 грн
372,40 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
573,48
Економія при броні: -100,34 грн
473,14 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
354,84 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
450,51 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
317,55 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
448,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
399,68
Економія при броні: -39,04 грн
360,64 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
575,53
Економія при броні: -115,02 грн
460,51 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
403,00
Економія при броні: -21,40 грн
381,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
348,60 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
450,42 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
385,30
Економія при броні: -3,70 грн
381,60 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
550,70
Економія при броні: -75,20 грн
475,50 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
352,17 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
449,88 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
354,75 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
450,72 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
353,10 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
451,89 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
405,90
Економія при броні: -24,30 грн
381,60 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
554,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
345,78 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
451,20 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
346,30 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
463,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
420,76
Економія при броні: -65,56 грн
355,20 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
574,54
Економія при броні: -114,95 грн
459,59 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
348,90 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
449,64 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
451,47 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
364,71 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
450,84 грн
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