Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 226 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
277,25
Економія при броні: -48,97 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
559,77
Економія при броні: -23,93 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
429,71
Економія при броні: -70,76 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
569,76
Економія при броні: -73,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
429,50
Економія при броні: -44,54 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
604,49
Економія при броні: -35,63 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
249,52
Економія при броні: -6,27 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
573,10
Економія при броні: -115,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
410,40
Економія при броні: -45,70 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
560,70
Економія при броні: -102,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
432,54
Економія при броні: -59,49 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
560,70
Економія при броні: -50,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
440,39
Економія при броні: -80,15 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
567,13
Економія при броні: -112,42 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
410,40
Економія при броні: -45,70 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
572,60
Економія при броні: -114,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
413,95
Економія при броні: -40,90 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
600,38
Економія при броні: -89,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
405,80 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
567,66
Економія при броні: -57,12 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
438,60
Економія при броні: -71,51 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
602,68
Економія при броні: -137,14 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
439,02
Економія при броні: -78,69 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
603,25
Економія при броні: -156,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
573,89
Економія при броні: -127,14 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
429,84
Економія при броні: -59,26 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
553,54
Економія при броні: -33,55 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
257,10
Економія при броні: -12,40 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
594,09
Економія при броні: -128,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
272,33
Економія при броні: -27,62 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
562,51
Економія при броні: -96,97 грн