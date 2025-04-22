Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
419,00
Економія при броні: -49,20 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
550,30
Економія при броні: -83,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
427,04
Економія при броні: -12,81 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
567,54
Економія при броні: -17,03 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
393,70
Економія при броні: -23,90 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
183,38
Економія при броні: -28,04 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
279,47
Економія при броні: -32,82 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
538,00
Економія при броні: -71,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
442,81
Економія при броні: -58,74 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
605,28
Економія при броні: -172,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
393,70
Економія при броні: -23,90 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
582,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
418,55
Економія при броні: -52,73 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
571,91
Економія при броні: -66,13 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
270,74
Економія при броні: -24,08 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
550,30
Економія при броні: -83,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
275,05
Економія при броні: -31,80 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
563,80
Економія при броні: -137,42 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
419,40
Економія при броні: -49,60 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
582,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
430,72
Економія при броні: -63,75 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
554,67
Економія при броні: -128,67 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
441,35
Економія при броні: -67,85 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
606,46
Економія при броні: -180,08 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блістер №30
Сандоз
134,47
Економія при броні: -10,96 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блістер №30
Сандоз
561,20
Економія при броні: -94,70 грн