Міконазол-Дарниця (Miconazole-Darnitsa)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 190 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
145,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
149,64
Економія при броні: -10,55 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
145,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
125,70
Економія при броні: -3,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
126,62
Економія при броні: -2,62 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
145,20
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
152,74
Економія при броні: -6,54 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
148,00
Економія при броні: -4,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
153,53
Економія при броні: -19,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
153,36
Економія при броні: -15,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
150,39
Економія при броні: -11,70 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
145,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
150,19
Економія при броні: -11,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
145,30 грн