Міконазол-Дарниця (Miconazole-Darnitsa)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 243 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
157,84
Економія при броні: -44,67 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
149,93
Економія при броні: -11,19 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
153,51
Економія при броні: -33,68 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
154,31
Економія при броні: -15,62 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
145,30
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
145,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
152,94
Економія при броні: -9,40 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
145,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
148,00
Економія при броні: -4,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
145,30 грн