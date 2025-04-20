Міконазол-Дарниця (Miconazole-Darnitsa)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 166 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
145,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
155,68
Економія при броні: -24,28 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
133,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
149,03
Економія при броні: -7,41 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
151,51
Економія при броні: -19,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
149,35
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
152,11
Економія при броні: -10,69 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
148,00
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
145,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
154,79
Економія при броні: -24,34 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
145,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
145,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
153,40
Економія при броні: -22,95 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
145,30
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
154,80
Економія при броні: -20,93 грн